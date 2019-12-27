Прощание с Галиной Волчек состоится в «Современнике» 29 декабря





«Прощание состоится в здании театра 29 декабря в 11 часов утра. Похороны прпойдут на московском Новодевичьем кладбище», - цитирует сообщение театрального пресс-центра агентство РИА Новости. Дань памяти Галины Борисовны в театре, к слову, отдали и в день ее смерти. Так, после вечернего спектакля, все присутствовавшие в зале почтили память покойной минутой молчания, а после – продолжительными овациями. Коллеги артистки и многие российские знаменитости до сих пор продолжают высказывать свои соболезнования по поводу утраты талантливой актрисы и режиссера, ознаменовавшей собой целую эпоху в отечественном кинематографе и театре.Напомним, Галина Борисовна ушла из жизни в возрасте 86 лет в минувший четверг, 26 декабря, в одной из столичных клиник, куда она попала ранее с пневмонией. Позднее в прессе появились тревожные сообщения о том, что в медицинском учреждении состояние артистки существенно ухудшилось. А уже к вечеру четверга Галины Борисовны не стало.