Прощание с Галиной Волчек состоится в «Современнике» 29 декабря
Известная российская актриса театра и кино Галина Волчек будет похоронена в ближайшее воскресенье 29 декабря. Как сообщает пресс-служба театра «Современник», худруком которого являлась народная артистка, попрощаться с ней можно будет непосредственно в стенах «Современника» в первой половине дня.
«Прощание состоится в здании театра 29 декабря в 11 часов утра. Похороны прпойдут на московском Новодевичьем кладбище», - цитирует сообщение театрального пресс-центра агентство РИА Новости. Дань памяти Галины Борисовны в театре, к слову, отдали и в день ее смерти. Так, после вечернего спектакля, все присутствовавшие в зале почтили память покойной минутой молчания, а после – продолжительными овациями. Коллеги артистки и многие российские знаменитости до сих пор продолжают высказывать свои соболезнования по поводу утраты талантливой актрисы и режиссера, ознаменовавшей собой целую эпоху в отечественном кинематографе и театре.
Напомним, Галина Борисовна ушла из жизни в возрасте 86 лет в минувший четверг, 26 декабря, в одной из столичных клиник, куда она попала ранее с пневмонией. Позднее в прессе появились тревожные сообщения о том, что в медицинском учреждении состояние артистки существенно ухудшилось. А уже к вечеру четверга Галины Борисовны не стало.
«Прощание состоится в здании театра 29 декабря в 11 часов утра. Похороны прпойдут на московском Новодевичьем кладбище», - цитирует сообщение театрального пресс-центра агентство РИА Новости. Дань памяти Галины Борисовны в театре, к слову, отдали и в день ее смерти. Так, после вечернего спектакля, все присутствовавшие в зале почтили память покойной минутой молчания, а после – продолжительными овациями. Коллеги артистки и многие российские знаменитости до сих пор продолжают высказывать свои соболезнования по поводу утраты талантливой актрисы и режиссера, ознаменовавшей собой целую эпоху в отечественном кинематографе и театре.
Напомним, Галина Борисовна ушла из жизни в возрасте 86 лет в минувший четверг, 26 декабря, в одной из столичных клиник, куда она попала ранее с пневмонией. Позднее в прессе появились тревожные сообщения о том, что в медицинском учреждении состояние артистки существенно ухудшилось. А уже к вечеру четверга Галины Борисовны не стало.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:28