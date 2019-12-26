Надежда Бабкина о Галине Волчек: "Ушла талантливая личность, ушла легенда"

"Глубоко потрясена известием о смерти Галины Борисовны Волчек, бессменного художественного руководителя и главного режиссера московского театра "Современник". Удивительная женщина, талантливая личность, выдающаяся актриса, она многие годы являла собой образец преданности своему делу и призванию. Каждый спектакль в постановке Волчек становился вехой в истории отечественного театра. Каждая роль - большим событием и настоящим праздником для поклонников ее таланта. Галина Борисовна ушла достойным человеком. Она ушла легендой. Таковой она и останется в памяти потомков и современников", - написала Надежда Бабкина.Также артистка принесла свои искренние соболезнования родным, близким и всему коллективу Московского театра "Современник". К слову, в комментариях к посту подписчики также выразили слова скорби из-за смерти Галины Волчек, которая навсегда останется в памяти у ее поклонников, коллег и семьи.