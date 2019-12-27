Звезды проекта "Дом-2" Яна Шафеева и Аня Левченко решили проверить дружбу в шоу "#ЯГОТОВА"





Для девушек уже подготовили несколько экстремальных испытаний. По задумке, в одном из конкурсов Яна Шафеева и Аня Левченко окажутся в разных командах, обе опустятся в глубокие ямы. Затем участницы каждой из команд должны будут выбрать одну девушку и помочь ей взобраться на поверхность, где находится железная коробка.Остальные остаются внизу и ищут код от замка, которым закрыты коробки. Внутри находится веревка, с помощью которой можно будет помочь участницам своей команды выбраться на поверхность. Каким окажется итог испытания, станет понятно после выхода программы в эфир.