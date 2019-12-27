Экс-участница проекта "Дом-2" Елена Беркова хочет сделать татуаж сосков груди





Звезда проекта "Дом-2" Елена Беркова часто попадает под волну критики со стороны фанатов. Она без стеснения публикует в своем микроблоге в Instagram интимные фото и видео, демонстрируя подтянутые формы. Недавно экс-проектантка и вовсе шокировала фанатов своей идеей.Елена Беркова призналась, что она хочет сделать татуаж сосков груди, тем самым, как она считает, повысив внимание со стороны мужчин. Звезда проекта "Дом-2" убеждена, мастер сможет сделать татуировки так, что они будут практически незаметны, а вот косметику она не использует, что советует и своим подписчицам.