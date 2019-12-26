«До слез»: Юлия Проскурякова назвала умершую Галину Волчек «трогательной и яркой»

Опубликовав на своей страничке в социальной сети Instagram фотопортрет Галины Борисовны, Проскурякова высказала соболезнования в связи с кончиной 86-летней легенды отечественного кинематографа и назвала ее «отважной и яркой» женщиной. «До слез. Какой же светлой и сильной женщиной Вы были. Харизматичной, яркой, трогательной, отважной… Соболезную родным и близким, а также всем актерам Современника», - написала артистка. Присоединились к соболезнованиям Проскуряковой и ее подписчики, отметившие, что Галина Волчек стала неотъемлемой частью жизни целого поколения.Напомним, впервые о госпитализации народной артистки с воспалением легких стало известно в понедельник, 23 декабря. Позднее источники сообщили, что состояние Волчек ухудшилось, развилась атрофия мозга. А ближе к вечеру 26 декабря появились данные о том, что Галины Борисовны не стало.