«Виделись три дня назад»: Александр Олешко высказался о смерти Галины Волчек

На страничке артиста в социальной сети Instagram появилась публикация с фотографией Галины Борисовны. По словам Олешко, он виделся с покойной всего три дня назад, а потому до сих пор не может поверить в произошедшее. «Ушла Галина Борисовна Волчек. Мы с ней виделись три дня назад. Благодарен за интереснейшие 10 лет моей жизни в Современнике». Не могу поверить», - гласит подпись актера под этой публикацией. Одним из первых в комментариях под постом Александра Олешко отметился и мэтр эстрадного юмора Евгений Петросян. «Царствие небесное», - написал он.Напомним, впервые пресса узнала о госпитализации Галины Волчек в минувший понедельник, тогда же сообщалось, что артистка попала в больницу с воспалением легких. Спустя всего несколько дней источники сообщили, что в клинике у Галины Борисовны развилась атрофия мозга, а еще позднее стало известно о смерти народной артистки.