Влад Кадони победил в номинации "Самый жестокий ведущий" проекта "Дом-2"
Наряду с участниками проекта "Дом-2" телеведущие тоже получили награды за свои отличительные качества. Так, экстрасенс Влад Кадони стал "самым жестоким ведущим" на реалити-шоу, о чем он поспешил рассказать в Instagram.
Телеведущий Влад Кадони в своем микроблоге в соцсети поспешил рассказать, что по версии шоу "Бородина против Бузовой" он - "самый жестокий ведущий" на реалити-шоу "Дом-2". Сам экстрасенс и шоумен, видимо, рад, ведь он не раз высказывался, что всегда справедлив со своими подопечными, а они иногда ведут себя так, что просто по-другому как грубо с ними общаться нельзя.
Ольга Орлова, в свою очередь, на фоне коллеги выглядит "доброй феей", ведь она всегда оказывает участникам реалити-шоу поддержку и помощь.
Телеведущий Влад Кадони в своем микроблоге в соцсети поспешил рассказать, что по версии шоу "Бородина против Бузовой" он - "самый жестокий ведущий" на реалити-шоу "Дом-2". Сам экстрасенс и шоумен, видимо, рад, ведь он не раз высказывался, что всегда справедлив со своими подопечными, а они иногда ведут себя так, что просто по-другому как грубо с ними общаться нельзя.
Ольга Орлова, в свою очередь, на фоне коллеги выглядит "доброй феей", ведь она всегда оказывает участникам реалити-шоу поддержку и помощь.