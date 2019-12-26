Названы сроки дебюта нового поколения Land Rover Defender в России





Примечательно, что стоимость автомобиля вместе с доступными для российского рынка комплектациями пока не раскрываются, однако будут объявлены уже в январе. А премьерный показ новинки запланировал на один из весенних месяцев. Впервые же новый Land Rover Defender компания представила в рамках франкфуртского автосалона осенью 2019 года. Внедорожник на данный момент предлагается с дизельными и бензиновыми двигателями, существует также его гибридная версия. Мощность бензиновой версии составляет 300 лошадиных сил, дизельная модификация выпускается в вариантах на 200 и 240 л. с. мощности, а самым производительным оказался гибридный Land Rover Defender с суммарной мощностью 400 л. с.Во всех без исключения комплектациях производитель устанавливает 8-ступенчатую АКПП с 2-ступенчатой «раздаткой». Кроме всего прочего, автомобиль получил систему постоянного полного привода с полностью независимой подвеской.