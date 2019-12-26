Звезда проекта "Дом-2" Екатерина Скалон получила в подарок унитаз золотого цвета





Участница проекта "Дом-2" Екатерина Скалон получила достаточно необычный подарок. У двери ее дома оставили унитаз золотого цвета, что она в начале приняла за шутку. Затем девушка призналась, таким образом, скорее всего, коллеги решили напомнить ей об инциденте с Владом Ивановым в душе. Молодые люди закрылись там, а что между ними происходило, никто не знает.Большинство поклонников и участники проекта "Дом-2", тем не менее, уверены, что парень и звезда переспали, а затем он просто не захотел с ней продолжать отношения. Сам Влад Иванов, как и Екатерина Скалон, отметил, что в данном случае им нужно было дарить золотой душ, а не унитаз, раз уж кто-то решил пошутить таким образом.