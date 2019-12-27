«Мы затеяли одно дельце»: Елена Воробей рассказала о новом проекте





По словам Елены Воробей, один альбом у нее уже есть, но сейчас она готовит нечто действительно новое. «Этот альбом родился не только сейчас, просто он только сейчас попал нам в руки. Называется он «Золотые дуэты», но вы в действительности предвосхитили его выпуск. Поскольку в жизни случайностей не бывает, я действительно готовлю проект. Мы с Денисом Майдановым затеяли одно дельце. Скоро выйдет. И не только это», - интригующе отметила юмористка и добавила, что фанатов ждет сразу несколько сюрпризов.«Еще кое-то пытаемся сообразить с Укупником. Я вообще без музыки не могу. Проект Три аккорда стал для меня хорошим стартом, поэтому есть основания вернуться не пародистом, а человеком со своим лицом, своим голосом и своей аудиторией», - приводит слова Елены Воробей портал «Телепрограмма».