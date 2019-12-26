Под средневековой картиной «Рождественское чудо» нашли скрытое изображение
Ученые изучили легендарное полотно «Рождественское чудо», обнаружив под этой знаменитой картиной скрытый рисунок. Сообщается, что на втором, более раннем изображении показана сцена Рождества.
В течение многих веков никто даже не подозревал о том, какой секрет таит в себе «Рождественское чудо», поэтому данное открытие стало для ученых большой неожиданностью, тем более, что этой средневековой картине уже около 400 лет. Всегда считалось, что на полотне, созданном в стиле позднего средневековья, изображен лишь основной сюжет: обезглавливание Св. Иоанна Крестителя. Основной этой работы является крупный холст, который закреплен на деревянном панно. Британсикие ученые получили рентгеновский снимок картины и были очень удивлены тем, что, как оказалось, скрывается под рисунком, который все эти годы считался основным. Под картиной есть еще одно изображение, на котором нарисованы ангелы, стоящие возле яслей с младенцем, а все это действо происходит в строении, которое напоминает конюшню или хлев. Эта картина спрятана под основным сюжетом, что ученые сочили невероятным.
Многие детали этого открытия специалистам только предстоит изучить с помощью передового оборудования. Однако ситуация осложнена тем, что само панно на данный момент находится в обветшалом состоянии, поэтому установить дату создания скрытой картины не представляется возможным. Пока эксперты установили лишь тот факт, что вокруг головы изображенного на ней младенца было нанесено сусальное золото.
В течение многих веков никто даже не подозревал о том, какой секрет таит в себе «Рождественское чудо», поэтому данное открытие стало для ученых большой неожиданностью, тем более, что этой средневековой картине уже около 400 лет. Всегда считалось, что на полотне, созданном в стиле позднего средневековья, изображен лишь основной сюжет: обезглавливание Св. Иоанна Крестителя. Основной этой работы является крупный холст, который закреплен на деревянном панно. Британсикие ученые получили рентгеновский снимок картины и были очень удивлены тем, что, как оказалось, скрывается под рисунком, который все эти годы считался основным. Под картиной есть еще одно изображение, на котором нарисованы ангелы, стоящие возле яслей с младенцем, а все это действо происходит в строении, которое напоминает конюшню или хлев. Эта картина спрятана под основным сюжетом, что ученые сочили невероятным.
Многие детали этого открытия специалистам только предстоит изучить с помощью передового оборудования. Однако ситуация осложнена тем, что само панно на данный момент находится в обветшалом состоянии, поэтому установить дату создания скрытой картины не представляется возможным. Пока эксперты установили лишь тот факт, что вокруг головы изображенного на ней младенца было нанесено сусальное золото.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:55