«Вот Клюкина, например, запела»: Ксения Собчак подколола победительницу «Холостяка»
Во время одного из светских мероприятий телеведущая Ксения Собчак подколола победительницу проекта "Холостяк" Дарью Клюкину. Светская львица вспомнила о ней в разговоре с учредителем знаковой столичной премии "Серебряная калоша" Андреем Фоминым.
При встрече Андрей Фомин отметил, что ранее среди бизнесменов было модно помогать избранницам строить карьеру певиц, сейчас этот тренд снова возвращается, отметил эксперт. Согласилась с ним и Ксения Собчак, приведя в пример Дарью Клюкину, победительницу проекта "Холостяк", а также жену Владимира Чопова.
Не так давно Дарья Клюкина выпустила свою дебютную песню, за что сразу же попала под шквал критики со стороны хейтеров. Многие уже сравнивают девушку с Ольгой Бузовой, а сама начинающая певица рассказала, что долго училась игре на фортепиано и занималась с преподавателями по вокалу.
При встрече Андрей Фомин отметил, что ранее среди бизнесменов было модно помогать избранницам строить карьеру певиц, сейчас этот тренд снова возвращается, отметил эксперт. Согласилась с ним и Ксения Собчак, приведя в пример Дарью Клюкину, победительницу проекта "Холостяк", а также жену Владимира Чопова.
Не так давно Дарья Клюкина выпустила свою дебютную песню, за что сразу же попала под шквал критики со стороны хейтеров. Многие уже сравнивают девушку с Ольгой Бузовой, а сама начинающая певица рассказала, что долго училась игре на фортепиано и занималась с преподавателями по вокалу.