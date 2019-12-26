«Вот Клюкина, например, запела»: Ксения Собчак подколола победительницу «Холостяка»





При встрече Андрей Фомин отметил, что ранее среди бизнесменов было модно помогать избранницам строить карьеру певиц, сейчас этот тренд снова возвращается, отметил эксперт. Согласилась с ним и Ксения Собчак, приведя в пример Дарью Клюкину, победительницу проекта "Холостяк", а также жену Владимира Чопова.Не так давно Дарья Клюкина выпустила свою дебютную песню, за что сразу же попала под шквал критики со стороны хейтеров. Многие уже сравнивают девушку с Ольгой Бузовой, а сама начинающая певица рассказала, что долго училась игре на фортепиано и занималась с преподавателями по вокалу.