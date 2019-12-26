Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова дала интервью: Новые отношения, дружба с Ксенией Бородиной и ссора с Дмитрием Шепелевым





Участники проекта "Дом-2" просто на просто обожают ведущую шоу Ольгу Орлову, ведь она добрая и очень отзывчивая. В своем интервью для программы "Алена, блин!" Ольга Орлова отметила, что две ее собаки и правда спят с ней. Но никто не имеет права ее судить, ведь она занимается помощью собакам много лет. По ее словам, питомцы чистые и у них даже духи есть.Что касается сына Жанны Фриске Платона, то Ольга Орлова сказала, несправедлив тот факт, что она не видит крестника. У каждого своя правда, но Ольге не нравится то, что она уже два года не может поддерживать связь с Платоном и передавать ему подарки. Но Дмитрий Шепелев по сути препятствует их общению.Также Ольга Орлова рассказала, что уже не помнит, как началась ее дружба с Ксенией Бородиной, но она рада, что у нее есть такая подруга, хотя у них и разные характеры. Также Орлова поведала, что в случае ссоры Алены Водонаевой и Ксении Бородиной все ясно, ведь если кто-то не хочет, чтобы знали о беременности, то он имеет на это право. Откуда пошла информация все итак прекрасно понимали.Есть у Ольги Орловой и мужчина, который за ней ухаживает. К счастью, как подчеркнула она, у него нет Instagram-аккаунта, поэтому он не видел, скорее всего, ее откровенных фото в Сети.