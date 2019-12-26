Эксперты из Индии назвали девять факторов риска появления онкозаболеваний





Помимо них отмечается освежитель воздуха. Именно он, вопреки заявлениям производителей, не очищает воздух, а просто перекрывает ароматом неприятные запахи. Опасность заключается в наличии в них канцерогенов, которые вдыхает человек, что провоцирует возникновение воспалительных процессов в организме. Далее следуют противозачаточные таблетки, увеличивающие риски развития раковых опухолей в молочных железах, печени и шейке матки. Что касается ароматических свечей, то в даном случае опасность заключается в содержащихся в них веществах, образующих формальдегид. Последний медленными темпами отравляет помещение, а особенно страдают от этого люди с болезнями сердца, сосудов, легких, аллергией, а также старики и дети. Практически аналогичную опасность таят и выхлопные газы от двигателей транспортных средств.Также эксперты не обошли вниманием косметические средства. Лицам, использующим их, следует тщательно изучать состав косметики на этикетке на наличие опасных компонентов. Опасность для здоровья представляют и солнцезащитные крема из-за оксида цинка в составе. Следует с осторожностью употреблять пищу, приготовленную на гриле, а также различные консервированные продукты, особенно, если последние продаются в жестяных банках. В завершение эксперты называют газированные напитки, которые, как и вышеперечисленные продукты, могут спровоцировать появление образований в желудке, толстой кишке и поджелудочной железе.