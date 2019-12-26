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Эксперты из Индии назвали девять факторов риска появления онкозаболеваний

Эксперты из Индии назвали девять факторов риска появления онкозаболеваний. В их числе указан ароматические свечи и шашлык.

Помимо них отмечается освежитель воздуха. Именно он, вопреки заявлениям производителей, не очищает воздух, а просто перекрывает ароматом неприятные запахи. Опасность заключается в наличии в них канцерогенов, которые вдыхает человек, что провоцирует возникновение воспалительных процессов в организме. Далее следуют противозачаточные таблетки, увеличивающие риски развития раковых опухолей в молочных железах, печени и шейке матки. Что касается ароматических свечей, то в даном случае опасность заключается в содержащихся в них веществах, образующих формальдегид. Последний медленными темпами отравляет помещение, а особенно страдают от этого люди с болезнями сердца, сосудов, легких, аллергией, а также старики и дети. Практически аналогичную опасность таят и выхлопные газы от двигателей транспортных средств.


Также эксперты не обошли вниманием косметические средства. Лицам, использующим их, следует тщательно изучать состав косметики на этикетке на наличие опасных компонентов. Опасность для здоровья представляют и солнцезащитные крема из-за оксида цинка в составе. Следует с осторожностью употреблять пищу, приготовленную на гриле, а также различные консервированные продукты, особенно, если последние продаются в жестяных банках. В завершение эксперты называют газированные напитки, которые, как и вышеперечисленные продукты, могут спровоцировать появление образований в желудке, толстой кишке и поджелудочной железе.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 20:40

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