Беременная Анастасия Костенко сломала правую руку по неосторожности

«Всё больше и больше «день икс» похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель — хоть как-то добраться до финиша. Вывод сделан: больше торопить себя и время я не буду. Сдаюсь. Вспоминаю, как Милаша за меня переживала. Какая же она у нас сладкая, чувствительная и искренняя. Пока я плакала — подходила и целовала меня», - написала Анастасия Костенко.

«Скорее всего, сегодня во мне проснулись гены дедушки Владимира Ситникова, отца моей мамы. Он был штурманом наведения и ушёл на пенсию начальником парашютно-десантной службы. Всё детство пронеслось перед глазами, уж очень я бедовая была», - отметила Костенко.

Модель Анастасия Костенко часто делится с поклонниками подробностями своей беременности. Не так давно она призналась, что во второй раз процесс дается ей тяжелее, ведь стало тяжело ходить и приседать, часто приходится отходить в туалет. Хотя до появления малыша на свет осталось несколько месяцев, сама Анастасия Костенко уже назвала вторую беременность "марафоном", в котором главной целью стало "хоть как-то добраться до финиша".Молодая мамочка рассказала, что сегодня утром она повредила правую руку, в итоге медики констатировали небольшой перелом и наложили специальную повязку, ее звезда должна будет носить на протяжении трех недель.Несмотря на это, будущая мамочка относится к ситуации с юмором и отмечает, что всему виной ее гены.