Могилу рэпера Дэцла в Москве сожгли неизвестные





Отмечается, что возгорание на территории Пятницкого кладбища столицы произошло в ночь на этот четверг. По словам Ирины Толмацкой, на могиле ее сына в результате пожара огонь полностью уничтожил оградку и крест. В администрации Пятницкого кладбища при этом считают, что пожар мог быть вызван не преднамеренными действиями третьих лиц, а неосторожным обращением с огнем, поскольку фанаты умершего в этом году музыканта ежедневно оставляют на его могиле свечи.Напомним, рэпер Дэцл скончался от внезапной остановки сердца в феврале текущего года сразу после выступления на концерте в одном из клубов Ижевска. На момент смерти ему было всего 35 лет.