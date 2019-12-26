Ольге Бузовой грозит арест на 15 суток за превышение скорости





Издание "ПолитЭксперт" сообщает, что источники в правоохранительных органах в Москве подтвердили, три месяца назад Ольга Бузова превысила скорость при езде на своем автомобиле в зоне населенного пункта на Новосходненском шоссе. Звезде назначили штраф, однако оплаты счета не поступало.Теперь правоохранители вправе наказать певицу, Ольга Бузова может получить арест на 15 суток или же около 50 часов исправительных работ. Сама знаменитость и ее представители полученную информацию пока никак не прокомментировали.