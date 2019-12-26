«Это была моя надежда»: Алена Апина откровенно рассказала о суррогатном материнстве





Когда исполнительница вышла замуж за Александра Иратова, она всерьез задумалась о том, чтобы родить возлюбленному ребенка. Однако врачи поставили ей неутешительный диагноз – бесплодие и предупредили о возможных негативных последствиях беременности. Несмотря на это Апина все же решилась на ЭКО, но все девять процедур не принесли результата. Организм решительно отвергал плод. После этого и появилась идея воспользоваться услугами суррогатной матери. «Мне было известно о последствиях, но я была готова ко всему. Это была моя надежда. Я себе сказала, что если и таким образом не выйдет, если и я не смогла с нескольких попыток, то и другая женщина точно не сможет. Мы сделали все и я отправилась на гастроли. Для меня сложность ЭКО заключалась только в мозгах», - поделилась подробностями Алена Апина.Исполнительница уже и не надеялась, что ее яйцеклетка приживется и у суррогатной матери. Но всего через несколько дней ей сообщили, что вожделенная беременность все же наступила и плод развивается. Благодаря этому в декабре 2001 года Алена Апина стала мамой девочки, которую назвали Ксенией.