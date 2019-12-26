Ведущий "Дом-2" Влад Кадони рассказал о состоянии питомца, подаренного Ксенией Бородиной
Владислав Кадони не скрывает, что счастлив. Он рассказал своим поклонникам, что кошка, которую ему подарила Ксения Бородина, чувствует себя хорошо.
Совсем недавно Влад Кадони пережил трагедию. Его любимую кошку Изольду пришлось усыпить из-за того, что у нее обнаружили раковую опухоль. Для ведущего был очень тяжелым тот момент, что с любимым питомцем пришлось прощаться.
Мимо горя коллеги по телестройке не смогла пройти Ксения Бородина. Она подарила ему котенка, которого зовут Лолуна. Примечательно, что он точь-в-точь похож на его умершую Изольду.
Влад Кадони рассказал, что на новом месте котенок чувствует себя очень хорошо. Кошка уже успела обжиться, ест она замечательно, а также ходит в лоток.
Однако, по словам Влада Кадони, она не дает практически спать по ночам, а также очень сильно ревнует ко всему живому. Тем не менее Кадони утверждает, что это пройдет, скорее всего, в тот момент, когда она подрастет. Также Влад Кадони подчеркнул, что такое чудо, как он, не может принадлежать только его кошке, и вскоре она это поймет.
Совсем недавно Влад Кадони пережил трагедию. Его любимую кошку Изольду пришлось усыпить из-за того, что у нее обнаружили раковую опухоль. Для ведущего был очень тяжелым тот момент, что с любимым питомцем пришлось прощаться.
Мимо горя коллеги по телестройке не смогла пройти Ксения Бородина. Она подарила ему котенка, которого зовут Лолуна. Примечательно, что он точь-в-точь похож на его умершую Изольду.
Влад Кадони рассказал, что на новом месте котенок чувствует себя очень хорошо. Кошка уже успела обжиться, ест она замечательно, а также ходит в лоток.
Однако, по словам Влада Кадони, она не дает практически спать по ночам, а также очень сильно ревнует ко всему живому. Тем не менее Кадони утверждает, что это пройдет, скорее всего, в тот момент, когда она подрастет. Также Влад Кадони подчеркнул, что такое чудо, как он, не может принадлежать только его кошке, и вскоре она это поймет.