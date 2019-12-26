Ведущий "Дом-2" Влад Кадони рассказал о состоянии питомца, подаренного Ксенией Бородиной

Совсем недавно Влад Кадони пережил трагедию. Его любимую кошку Изольду пришлось усыпить из-за того, что у нее обнаружили раковую опухоль. Для ведущего был очень тяжелым тот момент, что с любимым питомцем пришлось прощаться.Мимо горя коллеги по телестройке не смогла пройти Ксения Бородина. Она подарила ему котенка, которого зовут Лолуна. Примечательно, что он точь-в-точь похож на его умершую Изольду.Влад Кадони рассказал, что на новом месте котенок чувствует себя очень хорошо. Кошка уже успела обжиться, ест она замечательно, а также ходит в лоток.Однако, по словам Влада Кадони, она не дает практически спать по ночам, а также очень сильно ревнует ко всему живому. Тем не менее Кадони утверждает, что это пройдет, скорее всего, в тот момент, когда она подрастет. Также Влад Кадони подчеркнул, что такое чудо, как он, не может принадлежать только его кошке, и вскоре она это поймет.