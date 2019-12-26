На передаче "60 минут" осудили скандальную фразу Водонаевой о "нищей и жадной стране"
Накануне сообщалось, что бывшая участница телепроекта "Дом-2", а ныне писательница и блогер Алена Водонаева в Instagram поделилась мнением, что "мы живём "в жадной и нищей в стране, и бедным людям рожать ребёнка не надо".
В своём посте Водонаева пишет, что не может себе представить, как многодетные семьи живут на свои мизерные зарплаты. Также она отмечает, что виной всему отговорки политиков: то гей-пропаганда всё портит, то демографическая яма.
Также она заявила, что презирает семьи, которые рожают по три-четыре ребёнка, и убеждена, что многие дети в стране являются не от жажды их иметь, а от простого желания секса.
Надо отметить, что этот пост вызвал бурные обсуждения. В большинстве своём комментаторы сошлись во мнении, что у бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" просто "нет мозгов".
А сегодня, 26 декабря, в вечернем выпуске передачи "60 минут" на телеканале Россия-1 этот скандальный пост даже обсуждался политологами и депутатами.
Особенно резко высказался депутат Госдумы Российской Федерации Алексей Журавлёв. Председатель политической партии "Родина" заявил, что Водонаевой нужно, "как можно реже раскрывать рот и делать своим ртом то, что она привыкла делать". Ведущий Евгений Попов призвал к корректности и попросил в студии не пошлить.
Не менее резко выступило и либеральное крыло. Например, Борис Надеждин прямо ответил Водонаевой, что является многодетным отцом и всех своих детей он зачал именно от желания иметь детей. Кстати сказать, у либерала Надеждина четверо детей.
В своём посте Водонаева пишет, что не может себе представить, как многодетные семьи живут на свои мизерные зарплаты. Также она отмечает, что виной всему отговорки политиков: то гей-пропаганда всё портит, то демографическая яма.
Также она заявила, что презирает семьи, которые рожают по три-четыре ребёнка, и убеждена, что многие дети в стране являются не от жажды их иметь, а от простого желания секса.
Надо отметить, что этот пост вызвал бурные обсуждения. В большинстве своём комментаторы сошлись во мнении, что у бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" просто "нет мозгов".
А сегодня, 26 декабря, в вечернем выпуске передачи "60 минут" на телеканале Россия-1 этот скандальный пост даже обсуждался политологами и депутатами.
Особенно резко высказался депутат Госдумы Российской Федерации Алексей Журавлёв. Председатель политической партии "Родина" заявил, что Водонаевой нужно, "как можно реже раскрывать рот и делать своим ртом то, что она привыкла делать". Ведущий Евгений Попов призвал к корректности и попросил в студии не пошлить.
Не менее резко выступило и либеральное крыло. Например, Борис Надеждин прямо ответил Водонаевой, что является многодетным отцом и всех своих детей он зачал именно от желания иметь детей. Кстати сказать, у либерала Надеждина четверо детей.