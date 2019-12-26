Специалист по мобильным технологиям назвал вред ночной зарядки смартфона мифом





Как утверждает эксперт, слова Доминика Шульте не имеют ничего общего с реальностью. «Это совсем не так. Вообще, это звучит как какая-то глупость. Зарядка смартфона в наше время перестала быть бесконечной накачкой устройства энергией, теперь она превратилась в полноценную интеллектуальную функцию», - приводит слова Соловьева издание Nation News. По утверждению специалиста, в современных смартфонах установлены специальные контроллеры, которые отвечают за процесс зарядки батарей, причем они постоянно совершенствуются. Телефоны самостоятельно определяют, сколько энергии им требуется и в каких количествах ее лучше получать. Поэтому вполне возможна и долговременная зарядка».«Если оставить телефон на ночь, он зарядится до 100%, а после будет просто поддерживать этот уровень заряда. Нет нужды переживать и о старении аккумуляторов, поскольку современные элементы питания рассчитаны до 2000 циклов заряда», - добавил эксперт.