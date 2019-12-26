Специалист по мобильным технологиям назвал вред ночной зарядки смартфона мифом
Глава крупной немецкой компании Batterie Ingenieure, специализирующейся на разработке аккумуляторных батарей, рассказал владельцам современных смартфонов об особенностях зарядки их встроенных АКБ. По словам Доминика Шульте, держать заряженный смартфон подключенным к сети питания вредно, поэтому его лучше не заряжать ночью. Более того заряжать его лучше утром, а уровень заряда следует держать в диапазоне 30-40%. Российский специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьев опроверг эти заявления.
Как утверждает эксперт, слова Доминика Шульте не имеют ничего общего с реальностью. «Это совсем не так. Вообще, это звучит как какая-то глупость. Зарядка смартфона в наше время перестала быть бесконечной накачкой устройства энергией, теперь она превратилась в полноценную интеллектуальную функцию», - приводит слова Соловьева издание Nation News. По утверждению специалиста, в современных смартфонах установлены специальные контроллеры, которые отвечают за процесс зарядки батарей, причем они постоянно совершенствуются. Телефоны самостоятельно определяют, сколько энергии им требуется и в каких количествах ее лучше получать. Поэтому вполне возможна и долговременная зарядка».
«Если оставить телефон на ночь, он зарядится до 100%, а после будет просто поддерживать этот уровень заряда. Нет нужды переживать и о старении аккумуляторов, поскольку современные элементы питания рассчитаны до 2000 циклов заряда», - добавил эксперт.
Как утверждает эксперт, слова Доминика Шульте не имеют ничего общего с реальностью. «Это совсем не так. Вообще, это звучит как какая-то глупость. Зарядка смартфона в наше время перестала быть бесконечной накачкой устройства энергией, теперь она превратилась в полноценную интеллектуальную функцию», - приводит слова Соловьева издание Nation News. По утверждению специалиста, в современных смартфонах установлены специальные контроллеры, которые отвечают за процесс зарядки батарей, причем они постоянно совершенствуются. Телефоны самостоятельно определяют, сколько энергии им требуется и в каких количествах ее лучше получать. Поэтому вполне возможна и долговременная зарядка».
«Если оставить телефон на ночь, он зарядится до 100%, а после будет просто поддерживать этот уровень заряда. Нет нужды переживать и о старении аккумуляторов, поскольку современные элементы питания рассчитаны до 2000 циклов заряда», - добавил эксперт.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:13