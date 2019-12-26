«Золотой ребенок»: Максим Галкин показал, как юный Гарри пишет письмо Деду Морозу

Так, на страничке Максима Галкина в Instagram появилась новая публикация с коротким видео, на котором можно увидеть сидящего за письменным столом с ручкой в руках сына знаменитостей. «Гарри пишет письмо Деду Морозу», - отметил телеведущий, однако сказал, что сути просьбы юного сына раскрывать не будет, поскольку речь идет о «личной переписке». Поклонники высоко оценили старательность мальчика, сочиняющего послание зимнему волшебнику, а потому оставили под этой публикацией массу приятных комментариев.«Золотой ребенок». «Это так прекрасно», «Молодец, с наступающим», «За такие старания он просто обязан получить подарки», «Как это мило», - пишут подписчики Максима Галкина.