Звезда "Дом-2" Алексей Безус рассказал о самом ярком праздновании Нового года





Участник скандального телевизионного шоу "Дом-2" Алексей Безус любит, когда есть возможность отправляться в путешествия. Молодой человек признался, что лучшие праздники он провел именно в Азии.Алексей Безус рассказал, что конечно на Новый год с ним случались разные приключения. По его словам, когда они с другом отправлялись в Индию, то взяли много алкоголя. Немного не рассчитав с дозировкой, друзья перепили, когда проснулись, то все индусы им показались очень милыми, потому что были одеты в новогодние шапки. Ко всему выяснилось, что Новый год уже наступил.Также Алексей Безус подчеркнул, что именно в Индии почувствовал себя настоящей звездой. А все потому, что индусы подбегали к нему с криками "О, белый мальчик!" и фотографировались. Свое пребывание в Индии Алексей Безус даже сравнил с участием в "Дом-2".