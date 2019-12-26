Эксперты назвали 6 лучших продуктов для сжигания жира





Как отмечают специалисты, при включении в рацион некоторых продуктов появляется возможность в скором времени заметить изменения в фигуре, причем в лучшую сторону. Так, одним из самых эффективных жиросжигающих продуктов они называют картофель. Несмотря на довольно противоречивые отзывы об этом продукте, подчеркивают эксперты, он способен быстро дать ощущение сытости, поэтому количество съеденного во время трапезы с картофелем заметно уменьшается. Лучшим способом употребления этого продукта специалисты называют его охлаждение после варки, что позволит создать большое количество устойчивого крахмала, имеющего большую важность для похудения.Также избавиться от лишнего веса помогут крестоцветные овощи вроде брюссельской, белокочанной или цветной капусты. Эти овощи богаты клетчаткой, кроме того, в них содержится много белка. Также капуста является пищей с низкой энергетической плотностью, что превращает ее в идеальный инструмент для достижения стройной фигуры.Помогут избавиться от жира и листовые овощи, в том числе шпинат. Они богаты пищевыми волокнами и при этом имеют очень низкую калорийность. Таким же эффектом обладают грибы, которые богаты витаминами и минералами, быстро утоляют аппетит и имеют низкую энергетическую ценность.Последними в этом списке стала морковь с высоким содержанием волокон, что делает ее одним из лучших жиросжигающих овощей, а также тыква, насыщающая организм клетчаткой и помогающая подавить аппетит при довольно низком содержании калорий.