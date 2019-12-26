Новый пикап Rivian получил систему разворота на месте в «режиме танка»





В компании Rivian разработали функцию «танкового поворота», которая дает концепт-кару R1T возможность поворачиваться на 180 градусов вокруг своей оси, не двигаясь вперед или назад. Четырехмоторная электрическая трансмиссия пикапа делает реальной эту невероятную маневренность. Большинство танков могут вращаться, потому что их левая и правая гусеницы управляются индивидуально. Задействование движителей с одной стороны вперед и одновременное перемещение гусеницы с другой стороны назад позволяет технике делать повороты на 360 градусов. Большинство автомобилей не способны на подобный маневр, но Rivan R1T существенно отличается от иных моделей.Силовая установка Rivan R1T состоит из огромного литий-ионного аккумулятора, который приводит в движение четыре отдельных электродвигателя. Эта настройка позволяет легко контролировать, какой крутящий момент каждый двигатель посылает на соответствующее колесо, и в каком направлении система поворачивает каждое из них. Rivian активно трансформирует новый автомобиль из концепта в серийную модель, но первый экземпляр не должен сойти с конвейера до конца 2020 года.