Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову взять в жены его дочь
Иван Охлобыстин посетил студию Бориса Корчевникова в компании дочери Анфисы. Актёр отметил, что его родственники не любят посещать телевизионные проекты, поэтому пришлось уговаривать под предлогом встречи с женихом.
«Мои просто ненавидят посещать съёмки телепрограмм. Жена и дети совершенно не соглашаются. Анфису только смог уговорить, и то под предлогом наличия жениха. Ты, Борис, человек работящий, верующий, так что подходишь», — пошутил Иван Охлобыстин в студии Корчевникова.
Ведущий поинтересовался, как часто дочь советуется с актёром. Охлобыстин признался, что ко всем её вопросам относится отрицательно. При этом после 25 обращений за день приходится отвечать. В качестве примера актёр отметил, что его дочь оставляет работу для поездки в Германию на время обучения языку. Охлобыстин считает это легкомысленным поступком, поскольку лучше бы вместо этого «замуж вышла». Актёр похвалил своих дочерей, отметив трудолюбие, красоту и ум, после чего пригласил Корчевникова в гости.
«Мои просто ненавидят посещать съёмки телепрограмм. Жена и дети совершенно не соглашаются. Анфису только смог уговорить, и то под предлогом наличия жениха. Ты, Борис, человек работящий, верующий, так что подходишь», — пошутил Иван Охлобыстин в студии Корчевникова.
Ведущий поинтересовался, как часто дочь советуется с актёром. Охлобыстин признался, что ко всем её вопросам относится отрицательно. При этом после 25 обращений за день приходится отвечать. В качестве примера актёр отметил, что его дочь оставляет работу для поездки в Германию на время обучения языку. Охлобыстин считает это легкомысленным поступком, поскольку лучше бы вместо этого «замуж вышла». Актёр похвалил своих дочерей, отметив трудолюбие, красоту и ум, после чего пригласил Корчевникова в гости.