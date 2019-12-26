Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову взять в жены его дочь





, — пошутил Иван Охлобыстин в студии Корчевникова.Ведущий поинтересовался, как часто дочь советуется с актёром. Охлобыстин признался, что ко всем её вопросам относится отрицательно. При этом после 25 обращений за день приходится отвечать. В качестве примера актёр отметил, что его дочь оставляет работу для поездки в Германию на время обучения языку. Охлобыстин считает это легкомысленным поступком, поскольку лучше бы вместо этого «замуж вышла». Актёр похвалил своих дочерей, отметив трудолюбие, красоту и ум, после чего пригласил Корчевникова в гости.