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«Живем вместе»: Дипломат Лев Деньгов рассказал о романе с Кети Топурией

Российский дипломат Лев Деньгов, который руководит российской контактной группой по внутриливийскому урегулированию, подтвердил прессе, что он действительно связан романтическими отношениями с известной певицей и солисткой «А-Студио» Кети Топурией.
«Живем вместе»: Дипломат Лев Деньгов рассказал о романе с Кети Топурией

«Мы с ней живем вместе, решили съехаться примерно два месяца назад. Все здоровы и счастливы», - приводит слова Деньгова агентство РИА Новости. А вот говорить о личном более подробно дипломат отказался. К примеру, когда журналисты попросили его прокомментировать появившиеся в прессе сообщения о возможной беременности артистки, Деньгов подчеркнул, что говорить о других подробностях в их отношениях, которые носят этический и личный характер, ему не хотелось бы.

«Если у нас для вас будут какие-то новости, я вам обязательно об этом сообщу», - пообещал новый избранник знаменитой певицы.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:17

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