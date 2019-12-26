«Живем вместе»: Дипломат Лев Деньгов рассказал о романе с Кети Топурией





«Мы с ней живем вместе, решили съехаться примерно два месяца назад. Все здоровы и счастливы», - приводит слова Деньгова агентство РИА Новости. А вот говорить о личном более подробно дипломат отказался. К примеру, когда журналисты попросили его прокомментировать появившиеся в прессе сообщения о возможной беременности артистки, Деньгов подчеркнул, что говорить о других подробностях в их отношениях, которые носят этический и личный характер, ему не хотелось бы.«Если у нас для вас будут какие-то новости, я вам обязательно об этом сообщу», - пообещал новый избранник знаменитой певицы.