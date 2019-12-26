Mazda 3 отзывают из-за сбоя интеллектуальной системы торможения





В пресс-центре компании Mazda сообщили, что встретились с проблемами ошибочного программирования SBS, которая имеет возможность полностью прекратить движение без какой-либо заметной причины для этого. Система показала случаи ложного обнаружения объектов на траектории движения автомобиля и автоматически активирует тормоза.Проблема выявлена в продуктах 2019 и 2020 модельных годов, подготовленных для США. Сотрудники компании сообщили, что сегодня не зафиксировано ни единого ДТП либо появления травм из-за обнаруженной проблемы. При появлении дефекта водитель обязательно заметит проблему, поскольку бортовая система подаёт сигнал тревоги.