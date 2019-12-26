Испытания самого тяжелого вертолета в мире начались в России





Как проинформировал глава объединения «Вертолеты России» Андрей Богинский, испытания Ми-26Т2 В завершатся до начала 2021 года. Гендиректор добавляет, что они предшествовали тестам в заводских условиях, результаты которого оказались успешными. В первом квартале следующего года экземпляры самых тяжелых вертолетов в мире пройдут проверку на четырех разных полигонах. Особенное внимание эксперты будут уделять летно-техническим показателям нового ЛА и исправности встроенного оборудования.В случае позитивного исхода Ми-26Т2 В направят на вооружение Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России. Известно, что составленный договор касается производства первой партии из 10 боевых вертолетов. При внушительных размерах Ми-26Т2 В отличается высокой грузоподъемностью до 20 тонн, что позволяет перевозить до 82 военнослужащих с полным обмундированием. Кроме того, летательный аппарат может заниматься транспортировкой грузов внутри фюзеляжа и на внешней подвеске.