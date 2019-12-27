«Было очень жутко»: Алена Апина вспомнила, как на нее едва не напали





Как рассказала Алена Апина, однажды в ее день рождения родители приняли решение расстаться. Певица признается, что после этого еще долго таила обиду на них. Спустя какое-то время отец будущей артистки женился снова. «Он взял в жены мамину подругу. В довольно зрелом возрасте, примерно под 50. У меня с этой женщиной отношения не складывались. Я ее не любила, но должна отдать ей должное, отец умер у нее на руках», - вспомнила знаменитость. Поделилась певица и еще одной неприятной историей из молодости. Это произошло в период, когда она решила уйти из дома и поселиться с подругой в коммунальной квартире. Примерно тогда же будущая звезда чуть не стала жертвой нападения.«Я возвращалась домой из консерватории. На мне была такая короткая юбочка. Было уже поздно, 11-й час. Зашла в подъезд, а вслед за мной зашел кто-то в капюшоне. Я не сразу поняла, что ему надо, и дико закричала. К моему счастью к маме в гости пришел знакомый, который мой крик услышал и сразу же выскочил в подъезд, он побежал за незнакомцем, однако так его и не догнал. Было очень жутко», - поделилась воспоминаниями артистка.