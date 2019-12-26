«Не могу назвать его здоровым»: Алена Апина высказалась о состоянии Бориса Моисеева





Когда Андрей Малахов показал Апиной кадры с ее 50-летнего юбилея, на которых видно, как она зажигает на сцене вместе с Моисеевым, он решил поинтересоваться, не общается ли они с артистом и каково его самочувствие на данный момент. Напомним, после перенесенного инсульта певец стал заметно реже появляться на публике и все чаще проводит время в Юрмале. «Могу только сказать, он жив. Не могу назвать его здоровым. Насколько мне известно, его поклонники помогают ему в материальном плане. Мы ведь думаем, что будем жить вечно, поем и поем, а такое может произойти с каждым», - подчеркнула Апина.Примечательно, что Борис Моисеев и Алена Апина – кумовья. В свое время певец крестил ее дочь Ксению, которой сейчас уже 18 лет.