Ученые: Понижение холестерина статинами может привести к проблемам с костями





Снижающие холестерин препараты статины могут иметь дополнительное преимущество или риск в зависимости от дозы, говорят врачи. Новое исследование предполагает, что хотя малое количество этого медикамента может защищать от остеопороза, высокие дозы способны увеличить вероятность повреждения костной ткани. Австрийские исследователи изучили анамнезы в базе данных пациентов, госпитализированных в течение двух лет. Они обнаружили 353 тысячи пациентов, которые использовали статины. Из них у 11,7 тыс. впоследствии был диагностирован остеопороз. Эксперты сравнили эти числа с 7,5 млн человек, которые не принимали статины. Из группы последних лишь 68,6 тыс. имели данное заболевание.Ослабление костных тканей наблюдалось более чем в три раза чаще у людей, которые принимали статины в чрезмерном количестве. Все же, использование 10 миллиграммов в день или меньше было связано с повышением защиты от болезней костей на 60%. Профессор в Медицинском университете Вены Александра Кауцки-Виллер предупредила, что эти результаты не говорят о том, что пациенты должны прекратить курс приема лекарств. Вместо этого рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы обеспечить максимальную сохранность костей, которые также следует регулярно обследовать.