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«Не понимаю, в чем я провинилась»: Крестная сына Фриске Ольга Орлова рассказала о конфликте с Шепелевым

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова и лучшая подруга скончавшейся Жанны Фриске является и крестной матерью ее 6-летнего сына Платона. Однако Дмитрий Шепелев не дает ей видеться с ребенком, она не общалась с крестником уже на протяжении трех лет, хотя сама не понимает, в чем, по мнению коллеги, провинилась.
«Не понимаю, в чем я провинилась»: Крестная сына Фриске Ольга Орлова рассказала о конфликте с Шепелевым

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Орлова стала гостьей программы "Алена, блин!" на YouTube, где рассказала о сложных отношениях с Дмитрием Шепелевым. Несмотря на то, что телеведущая является крестной матерью сына умершей певицы Жанны Фриске Платона, видеться с мальчиком она не может, причем уже не общалась с ним три года. Сама знаменитость думает, что коллега обиделся на нее, так как она поддержала родителей умершей подруги, хотя на самом деле все не так.
"Дима обижен на меня. Видимо, из-за того, что я поддержала родителей Жанны. Ну, как поддержала. Я не ходила на каналы и не рассказывала. Я хранила молчание и храню его по сей день. Но я крестная Платона, я хочу действовать в его интересах. Я не понимаю, в чем я провинилась. Я не понимаю, почему я не могу видеть ребенка", - отметила певица.


Также Ольга Орлова рассказала, что видела Дмитрия Шепелева несколько месяцев назад в Италии, где он на тот момент был с сыном Платоном. Помириться они так и не смогли, а сама певица до сих пор не видится с крестником. Она надеется, что в будущем отец наследника Жанны Фриске изменит свое мнение и у них получится наладить связь, а мальчик однажды зайдет в интернет, все узнает и поймет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:29

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