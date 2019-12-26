В 7 сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж





По имеющимся сведениям, именно этот персонаж будет руководить свадьбой внучки Жени с женихом из-за границы Джеком. Как именно станет проявлять себя персонаж, пока остаётся неясно, но его появление должно добавить остроты ситуациям и несколько разбавить отношения главных героев. В 7 сезоне сериала, по неподтвержденным данным, также появится Юрий Ковалев. Сообщалось, что его сыграет Анатолий Васильев, однако впоследствии выяснилось, что актёр не присоединялся к проекту.Появлялась информация об уходе из сериала Николая Добрынина, но её опровергли. В интернет-источниках сообщалось о слухах касательно переименования сериала. Они так же в итоге были признаны недостоверными.