«Вынуждена поправить тебя уже в третий раз»: Яна Рудковская обиделась на Собчак за заявления о работе в маникюрном салоне
Известный российский продюсер, жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обиделась на Ксению Собчак за то, что телеведущая утверждает, якобы знаменитость одно время работала в маникюрном салоне. По словам бизнесвумен, такого никогда не было, о чем она вынуждена была напомнить светской львице уже в третий раз.
Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» заявила, что никогда не работала в салоне маникюра. Ранее телеведущая Ксения Собчак говорила, что первый муж продюсера Виктор Батурин познакомился с ней в маникюрном салоне, где работала Рудковская. Как сказала продюсер, она любит Собчак, но Батурин был клиентом ее салона, где она была не сотрудником, а владелицей. Причем параллельно выполняла обязанности врача-косметолога после окончания Алтайского государственного медицинского университета.
Яна Рудковская отметила, она тогда владела салоном красоты в Сочи, у нее было три кабинета маникюра и три педикюра. Трудились 10 парикмахеров, было четыре кабинета косметологии и солярий.
Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» заявила, что никогда не работала в салоне маникюра. Ранее телеведущая Ксения Собчак говорила, что первый муж продюсера Виктор Батурин познакомился с ней в маникюрном салоне, где работала Рудковская. Как сказала продюсер, она любит Собчак, но Батурин был клиентом ее салона, где она была не сотрудником, а владелицей. Причем параллельно выполняла обязанности врача-косметолога после окончания Алтайского государственного медицинского университета.
Яна Рудковская отметила, она тогда владела салоном красоты в Сочи, у нее было три кабинета маникюра и три педикюра. Трудились 10 парикмахеров, было четыре кабинета косметологии и солярий.
«Я бы может и промолчала, если бы мы с тобой это не обсуждали, и я тебя не поправляла не раз про свой жизненный путь, но ты снова про это говоришь. А так как ты всегда говоришь только правду, и при этом упоминаешь мою фамилию... Вынуждена поправить тебя уже в третий раз. Уж не обессудь», – написала Яна Рудковская.