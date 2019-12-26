MASH: У Галины Волчек в больнице развилась атрофия мозга





По данным авторов канала, ситуация усугублена энцефалопатией – дистрофическим поражением тканей головного мозга. Кроме всего прочего, медики якобы диагностировали у Галины Борисовны отеки нижних конечностей. Сейчас актриса все еще подключена к аппарату ИВЛ для поддержания дыхания. В то же время, в пресс-службе «Современника» не так давно выступили с заявлением о том, что никаких ухудшений в состоянии худрука театра, которая была госпитализирована в Боткинскую больницу с пневмонией, нет.Стоит напомнить, впервые тревожные сообщения о госпитализации Галины Волчек появились еще днем минувшего понедельника. Сообщалось, что артистка впала в кому. Примечательно, что всего за день до этого Галина Борисовна была в театре и лично принимала гостей.