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Александр Ревва награжден премией за «Лучшую детскую песню года»

Александр Ревва получил награду за «Лучшую детскую песню года». Подобной премии артист не ожидал, однако в итоге оказался доволен вниманием к своим работам на сцене.
Александр Ревва награжден премией за «Лучшую детскую песню года»

Во время съёмок новогоднего шоу под названием «Лучше всех!» Максим Галкин пригласил Ревву, который выступает с ироничными музыкальными композициями в рамках проекта Артур Пирожков. Его песня «Зацепила» стала победителем в категории «Лучшей детской песни года». Очень многие дети выучили слова наизусть.

Для выступления подготовили специальный номер, который стал почти полной копией клипа на композицию «Зацепила». Для этого были приглашены 20 мальчиков, которые надели белые костюмы с вышивкой для сходства с Артуром Пирожковым. В центре сцены расположился сам Александр Ревва. Он признался, что не мог предположить большого успеха песни у детей возрастом около 10 лет. Для новогоднего эпизода шоу «Лучше всех!» пригласили многих знаменитостей. К примеру, в эфире можно увидеть Екатерину Стриженову, Николая Баскова, Катю IOWA.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:05

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