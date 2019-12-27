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«Красивая семья»: Поклонники восхитились фото Александра Овечкина с женой и сыном

Известный российский хоккеист Александр Овечкин впервые стал отцом в августе минувшего года. Его супруга Анастасия Шубская довольно часто делится в социальной сети подробностями из семейной жизни, а недавно опубликовала семейное предновогоднее фото, которое привело поклонников в восторг.
«Красивая семья»: Поклонники восхитились фото Александра Овечкина с женой и сыном

Семья Овечкиных живет в США, где спортсмен выступает за хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз». Примечательно, семью хоккеиста поклонники давно считают одной из самых крепких и красивых в отечественном спорте. Не так давно супруга Овечкина, Анастасия Шубская, которая приходится дочерью актрисе Вере Глаголевой, опубликовала на своей страничке в социальной сети семейное фото, на котором они стоят вместе со знаменитым мужем и годовалым сыном Сергеем у новогодней елки. «Счастливого Рождества», - такой поздравительной подписью сопроводила Шубская этот снимок. Поклонники же высоко оценили фотографию, а потому оставили под ней множество восхищенных комментариев.

«Самая красивая семья», «Вы очень крутые, будьте счастливы», «Здоровья вам», «Никак не налюбуюсь вами», - пишут поклонники.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:11

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