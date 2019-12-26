Блогер Давид Манукян устроил Ольге Бузовой публичную сцену ревности в кафе

Блогер Давид Манукян и звезда проекта "Дом-2", певица Ольга Бузова, упорно отказываются комментировать свои отношения, отмечая, что между ними только дружба. В то же время знаменитости все чаще посещают вместе общественные места, их видят прогуливающимися по городу и держащимися за руки, а также целующимися в аэропорту. В Сети Дава и Бузова публикуют совместные вайны, где постоянно целуют друг друга в щеку, а недавно блогер и вовсе признался певице в любви, прокомментировав ее пост в Instagram.Не так давно Давид Манукян устроил Ольге Бузовой в одном из кафе публичную сцену ревности. Молодой человек увидел в интернете запись, где к певице якобы приставали парни, что ему явно не понравилось. Он стал расспрашивать звезду, что это такое и что там происходило, а она при этом улыбалась и молчала, давая понять, что ей явно нравится ревность молодого человека.