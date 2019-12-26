Жительница США отравилась метилртутью из-за использования крема для кожи





47-летняя женщина из штата Калифорния уже несколько недель находится в полукоматозном состоянии после использования крема для кожи с маркировкой Ponds, испорченного метилртутью. Это первый зарегистрированный случай отравления этим веществом в США с 1960-х годов. Пострадавшая явилась в отделении неотложной помощи еще в июле после жалоб на ухудшение речи, онемение в руках и лице и проблемы с ходьбой. По словам представителей Министерства здравоохранения, состояние американки впоследствии ухудшилось. После сбора анализов врачи обнаружили, что в крови пострадавшей было 2630 микрограммов ртути на литр, что более чем в 500 раз превышает нормальное количество. Оказалось, что один из её кремов для кожи имел высокий уровень метилртути - особо токсичного соединения.Кремы для лица часто содержат соли ртути (1 микрограмм на литр), но продукт, обнаруженный при американке, содержал около 12000 микрограммов. Известно, что пациентка купила его через неформальную сеть, которая поставляет косметику из Мексики. Ртуть в продуктах для лица используется для осветления кожи, избавления от веснушек и пигментных пятен, а также для лечения акне. Обычно испорченные кремы поставляются в контейнерах без этикеток, но иногда в официальную косметику добавляется ртуть преступными способами. С момента госпитализации больная перестала отвечать на речь окружающих. Сейчас правоохранительные органы собираются выяснить, как крем стал загрязненным метилртутью.