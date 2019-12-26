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Новый выпуск шоу Ксении Собчак стал самым провальным за всю историю существования ее канала

Не так давно телеведущая Ксения Собчак стала вести на YouTube свою авторскую программу "Осторожно, Собчак", которая практически с первых выпусков набирала миллионы просмотров зрителей и лайки. Однако новый выпуск оказался самым провальным за всю историю существования канала светской львицы, а посвящен он был московскому светскому обществу.
Новый выпуск шоу Ксении Собчак стал самым провальным за всю историю существования ее канала

В последнем выпуске "Осторожно, Собчак" Ксения Собчак собрала звезд московского бомонда, чтобы обсудить с ними все интересные новости светского общества. Тем не менее, программа не только собрала мало просмотров, но и побила рекорд по "дизлайкам", которых оказалось более 8,5 тысяч, лайков - 7 тысяч.

Зрители писали язвительные комментарии, отмечая, это очень хорошо, что Ксения Собчак не стала президентом. Многие не поняли, для чего вообще был создан этот выпуск, ведь показанных в нем людей простые граждане попросту не знают. Были и те, кого возмутило поведение гостей. "Такое ощущение, что Вы просто забыли выключить камеру на своем званом ужине", - писали зрители.

"Люди, у которых есть деньги, но нет знаний русского языка - "одела" вместо "надела", "Люди, которые считают работой просиживание по несколько часов в салоне красоты, но при этом матерящиеся через каждые три минуты", "Люди, которые слишком себя любят, выставляют королями, но почему-то выглядят крайне смешно", - отметили пользователи Сети. Нашлись и те, кто обратился к Собчак, заметив, что если она создает подобные программы, то до сих пор осталась на уровне проекта "Дом-2".

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:58

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