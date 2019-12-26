Новый выпуск шоу Ксении Собчак стал самым провальным за всю историю существования ее канала





В последнем выпуске "Осторожно, Собчак" Ксения Собчак собрала звезд московского бомонда, чтобы обсудить с ними все интересные новости светского общества. Тем не менее, программа не только собрала мало просмотров, но и побила рекорд по "дизлайкам", которых оказалось более 8,5 тысяч, лайков - 7 тысяч.Зрители писали язвительные комментарии, отмечая, это очень хорошо, что Ксения Собчак не стала президентом. Многие не поняли, для чего вообще был создан этот выпуск, ведь показанных в нем людей простые граждане попросту не знают. Были и те, кого возмутило поведение гостей. "Такое ощущение, что Вы просто забыли выключить камеру на своем званом ужине", - писали зрители."Люди, у которых есть деньги, но нет знаний русского языка - "одела" вместо "надела", "Люди, которые считают работой просиживание по несколько часов в салоне красоты, но при этом матерящиеся через каждые три минуты", "Люди, которые слишком себя любят, выставляют королями, но почему-то выглядят крайне смешно", - отметили пользователи Сети. Нашлись и те, кто обратился к Собчак, заметив, что если она создает подобные программы, то до сих пор осталась на уровне проекта "Дом-2".