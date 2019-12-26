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Марина Африкантова, Розалия Райсон и Ольга Рапунцель высмеяли привычку Саши Черно сильно обливать себя парфюмами

Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян на несколько дней уехали в город, а тем временем коллеги беременной звезды по реалити-шоу Марина Африкантова, Розалия Райсон и Ольга Рапунцель зашли в их комнату, рассмотрели все парфюмы, которыми пользуется Черно, и даже высмеяли ее привычку сильно обливать себя содержимым флакончиков.
Марина Африкантова, Розалия Райсон и Ольга Рапунцель высмеяли привычку Саши Черно сильно обливать себя парфюмами

То, что участница проекта "Дом-2" Саша Черно увлекается использованием парфюмов, зрители знают уже давно. Тем не менее, недавно, воспользовавшись отъездом беременной звезды и ее супруга Иосифа Оганесяна в город, Марина Африкантова, Розалия Райсон и Ольга Рапунцель зашли в комнату супругов и стали перебирать флакончики на туалетном столике своей коллеги. Сама Саша Черно уверена, они сделали это по заданию редакторов, но явно перестарались.

У Саши Черно на столике оказалось много разных парфюмов, а Ольга Рапунцель сразу же отметила, что она во время беременности может переносить только один запах, тогда как супруга Иосифа Оганесяна может применять сразу несколько ароматов, при этом не жалуясь на тошноту или плохое самочувствие.

Розалия Райсон тоже не осталась в стороне и высмеяла странную привычку Саши Черно применять парфюмы даже для ног, не говоря о других частях тела. Сама будущая мамочка уже знает о визите в ее комнату, о чем поспешила рассказать в разделе Stories в своем блоге в Instagram. Звезда реалити-шоу отметила, что не оставит этого просто так, ведь девушки явно перешли черту, теперь она намерена отомстить им и показать, как плохо ссориться с Черно.

Упреки в адрес Саши Черно в нечистоплотности появились достаточно давно, а всему виной единственная фраза ее мужа. Как-то Иосиф Оганесян сказал избраннице, что от нее плохо пахнет, после чего хейтеры сразу же стали упрекать будущую мамочку в том, что она "грязнуля". Затем участник проекта "Дом-2" много раз пытался убедить всех, что он неудачно пошутил, но безрезультатно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:46

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