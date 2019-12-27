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Новое фото Сергея Лазарева привело в восторг поклонниц певца

Сергей Лазарев давно вжился в образ сердцееда и мужественного исполнителя. Его новое фото в соцсети в который раз привело в восторг его поклонниц.
Новое фото Сергея Лазарева привело в восторг поклонниц певца

Сергей Лазарев опубликовал в соцсети Instagram новую фотографию, которая вызвала бурную реакцию среди женской половины подписчиков. На снимке певец предстал одетым в черный классический смокинг и галстук-бабочку, что показалось поклонницам чрезвычайно привлекательным. Стоит отметить, что поп-звезда часто выкладывает на веб-платформе "вечерние" публикации, которые отличаются выгодными образами исполнителя, желающего "спокойной ночи" своим фанатам.

Несмотря на то, что Сергею Лазарева в этом году исполнилось 36 лет, он до сих пор пользуется популярностью у слабого пола. Все же, несмотря на воспитание 3-летнего сына, бывший участник группы Smash!! не спешит со свадьбой. Кроме прочего, артиста недавно наградили на церемонии Fashion TV Awards в номинации "Лучшее концертное шоу". Поздравления с победой от коллег касались не только пожеланий успехов в карьере, но и личной жизни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 05:09

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