"Во втором классе попросила крем для увеличения груди": Анастасия Костенко рассказала о своих желаниях для Деда Мороза

"Я, например, всегда стеснялась просить у Деда Мороза что-то дорогое (ну, во 2-м классе крем для увеличения груди, считается? И то, эту дребедень я увидела в рекламе (все помнят, как по какому-то каналу в определенное время начинается серия странных реклам с текстом: "только сейчас, это супер-средство за 199 рублей, вместо 2899"?!) А когда уже знала, что покупают подарки родители, так вообще ограничивалась просьбой сладкого подарка и все равно мне дарили именно то, что я хотела! Волшебники, а не родители. А сейчас что? Очередь в детских магазинах за "LOL" и "LEGO". Сестра уже 3 года коллекционирует кукол. С подарком для доченьки мы определились сразу. Она нам "намекнула" ещё в Rixy club", - написала знаменитость.

На своей странице в Instagram Анастасия Костенко рассказала поклонникам о своих пожеланиях к Новому году. Знаменитость отметила, что никогда не просила Деда Мороза принести дорогие вещи, если не считать крема для увеличения груди, о нем знаменитость мечтала во втором классе. Супруга Дмитрия Тарасова отметила, что вся предновогодняя суета напомнила ей о прошлом, а также призналась, что просто увидела рекламу по телевизору, потому заказанный подарок оказался таким необычным.Что именно родители решили подарить дочери Милане, модель Анастасия Костенко рассказывать не стала, но поинтересовалась у поклонников, какие подарки для своих близких подготовили они. В комментариях многие отметили, что тоже помнят свои новогодние "заказы", а у некоторые даже сохранились письма, написанные для волшебника.