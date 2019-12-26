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«Малахов обидел многих известных людей»: Андрей Разин поддержал Евгения Петросяна

Известный российский продюсер Андрей Разин негативно высказался о программе телеведущего Андрея Малахова «Привет, Андрей!», которая выходит в эфире телеканала «Россия 1». По словам основателя группы «Ласковый май», он поддерживает Евгения Петросяна, заявившего, что 99% информации в этой передаче – ложь.
«Малахов обидел многих известных людей»: Андрей Разин поддержал Евгения Петросяна

Соответствующими мыслями Разин поделился в публикации на своей страничке в социальной сети Instagram. Примечательно, что в одном из последних выпусков программы Андрей Малахов с гостями студии обсуждал возможную свадьбу Евгения Петросяна с молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой, после чего 71-летний юморист назвал все, сказанное в эфире, «враньем». Продюсер отметил, что из-за сложившейся ситуации сомневается, стоит ли ему идти на это шоу. «Соглашусь с Евгением Вагановичем – нельзя так по хамски вмешиваться в чью-то личную жизнь. Неправдивая информация, может навредить репутации, а в этом случае придется судиться с редакторами, которые подставляют людей ради сенсации. В последнее время Малахов обидел очень многих известных людей, в том числе Лолиту», - пишет в своей публикации Андрей Разин.

К слову, подписчики в большинстве своем с мнением продюсера согласились, назвав передачу и ее ведущего «охотниками за скандалами». Многие также высказали свое сочувствие тем героям шоу, репутацию которых создатели программы «растоптали» ради высоких рейтингов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:49

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