Поклонники раскритиковали звезду"Дома-2" Ирину Агибалову за подтяжку лица и некрасивую шею





Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова не скрывает, что прибегает ко всем, в том числе радикальным, методам для поддержания красоты и молодости. Несмотря на возраст, звезда реалити-шоу не появляется на светских мероприятиях без яркого макияжа и укладки, не стал исключением и последний выпуск программы "Бородина против Бузовой".Телеведущий Влад Кадони показал в Сети совместный снимок с Ириной Александровной Агибаловой, поблагодарив ее за визит на программу, но параллельно женщина показала и результат своей последней подтяжки лица. Поклонники поспешили раскритиковать мать Африкантовой за то, что она не ухаживает за кожей шеи, что стразу же выдает ее настоящий возраст, а также отметили, что в ее года уже не стоит так часто избавляться от морщин с помощью пластики.