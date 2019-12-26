Поклонники раскритиковали звезду"Дома-2" Ирину Агибалову за подтяжку лица и некрасивую шею
Звезда проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова стала гостьей программы "Бородина против Бузовой", где решила продемонстрировать результат последней подтяжки лица. Однако вместо восторженных отзывов мать Марины Африкантовой попала под волну критики со стороны поклонников.
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова не скрывает, что прибегает ко всем, в том числе радикальным, методам для поддержания красоты и молодости. Несмотря на возраст, звезда реалити-шоу не появляется на светских мероприятиях без яркого макияжа и укладки, не стал исключением и последний выпуск программы "Бородина против Бузовой".
Телеведущий Влад Кадони показал в Сети совместный снимок с Ириной Александровной Агибаловой, поблагодарив ее за визит на программу, но параллельно женщина показала и результат своей последней подтяжки лица. Поклонники поспешили раскритиковать мать Африкантовой за то, что она не ухаживает за кожей шеи, что стразу же выдает ее настоящий возраст, а также отметили, что в ее года уже не стоит так часто избавляться от морщин с помощью пластики.
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова не скрывает, что прибегает ко всем, в том числе радикальным, методам для поддержания красоты и молодости. Несмотря на возраст, звезда реалити-шоу не появляется на светских мероприятиях без яркого макияжа и укладки, не стал исключением и последний выпуск программы "Бородина против Бузовой".
Телеведущий Влад Кадони показал в Сети совместный снимок с Ириной Александровной Агибаловой, поблагодарив ее за визит на программу, но параллельно женщина показала и результат своей последней подтяжки лица. Поклонники поспешили раскритиковать мать Африкантовой за то, что она не ухаживает за кожей шеи, что стразу же выдает ее настоящий возраст, а также отметили, что в ее года уже не стоит так часто избавляться от морщин с помощью пластики.