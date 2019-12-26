В РФ появились самые доступные версии Audi A6





Для соответствующих модификаций предусмотрено использование бензинового силового агрегата TFSI объёмом 2 л с производительностью 190 «лошадок». В качестве альтернативы предусмотрен дизельный TDI с аналогичными параметрами. Первые авто станут доступны у дилеров в январе 2020-го. Audi A6 с передним приводом предлагается в 4-х версиях сборки. Помимо базовой модификации, доступны Sport, Advance, а также Design.В начальную комплектацию авто включен 2-зонный климат-контроль, система мультимедиа, парктроник, многофункциональное рулевое колесо, подогрев для передних сидений, зеркала бокового обзора с электронной регулировкой, Audi Drive Select, оптика с использованием светодиодных элементов, колёсные диски на 17 дюймов. Для дизельной модификации дополнительно имеется теплозащитное лобовое стекло с эффектом шумоизоляции. Стоимость Audi A6 для сборки 40 TFSI стартует с отметки 3,05 млн рублей, а для 40 TDI – 3,1 млн рублей.