MSI собирается выпустить ноутбук Creator 17 с дисплеем Mini LED





Технологический бренд MSI объявил, что компания собирается представить новый ноутбук под названием Creator 17 с мини-светодиодным дисплеем на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Это первый в мире компьютер с подобным типом экрана, который может обеспечить высочайшую точность цветопередачи и визуальное отображение, ранее не наблюдаемое в продуктах корпорации. Портативный девайс оснащен 17-дюймовым дисплеем с максимальной яркостью в 1000 нит и впечатляющей задней подсветкой. Эта технология обеспечивает 240 зон локального управления затемнением, обеспечивая качественные эффекты с более четкими и детальными изображениями.Ноутбук оптимизировали под новейшую вычислительную мощность процессора и графической карты, которые позволяют добиваться вывода изображения в разрешении 8K. Новинка имеет в наличии и самый быстрый в мире считыватель UHS-III SD-карт со скоростью до 624 МБ в секунду. До сих пор мини-светодиоды использовались в некоторых телевизорах, но с учетом того, что ведущие мировые производители дисплеев смещают фокус производства на новые подходы, его распространение с годами увеличится. Оценочные объемы продаж Mini LED на сегодняшний день достигли 1 миллиарда долларов США.