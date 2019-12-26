Эвелина Блёданс и Александр Ревва поздравили Михаила Боярского с юбилеем

Эвелина Блёданс показала подписчикам несколько архивных фотографии с Михаилом Боярским. На кадрах комедийная актриса одета в халат медсестры с глубоким декольте, на ее голове ярко-красный парик и белая повязка с крестиком, она обнимает своего коллегу по сцене и улыбается. В комментарии Эвелина Блёданс написала: "С Юбилеем неподражаемого Михаила Боярского! Мечта всех девчонок моего поколения, и не только!" Также она в шуточной форме отметила, что знаменитый актер на фото без шляпы.Александр Ревва также опубликовал снимок с Михаилом Боярским, сделанный недавно на одном из мероприятий. В комментарии к посту в Instagram он написал: "Дорогой Михаил Сергеевич!!! С Юбилеем!!!! 70!!! Здоровья Вам крепкого, мой любимый Д’Артаньян!!!" Подписчики знаменитостей присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику здоровья, успеха и долгих лет жизни.