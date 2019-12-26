В Подмосковье в лесу в спортивной сумке нашли человеческие останки





«25 декабря на территории лесного массива, расположенного в городском округе Мытищи, была найдена спортивная сумка, внутри которой находились скелетированные останки неустановленного лица. Предварительно установлено, что данность наступления смерти человека, которому принадлежали эти останки, составляет примерно год. Сейчас по данному факту проводится предварительная проверка», - отмечают в следственном ведомстве.Также отмечается, что на данный момент сотрудники правоохранительных органов принимают меры к установлению личности погибшего гражданина, а также всех обстоятельств произошедшего с ним, вместе с точной причиной его смерти.